2018-12-26T17:51:15+03:00
Экономика

РОСНАНО: Нанотехнологии стали одним из самых быстрорастущих экспортных кластеров России

Госкомпания назвала свои главные достижения в 2018 году
Ксения БОГДАНОВА
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Группа РОСНАНО подвела итоги работы в 2018 году: уходящий год стал одним из самых успешных в истории компании. Корпорация впервые выплатила государству дивиденды, размер которых составил о,5 млрд. руб. Дивиденды были выплачены на три года раньше, чем было заявлено в Долгосрочной программе развития акционерного общества.

Кроме того, РОСНАНО с прибылью выходит из портфельных компаний – средний IRR составляет 14,3%. Рост портфельных компаний группы на 6,4 процентных пунктов опережал рост отечественной промышленности, а их экспорт на 23 процентных пункта превышал опережал ненефтегазовый сектор. Таким образом, нанотехнологии в 2018 году стали одним из самых быстрорастущих экспортных кластеров России.

Корпорация в уходящем году завершила первый этап социально-значимого федерального проекта: в 11 городах России появились центры ядерной медицины, занимающиеся диагностикой и лечением онкологических заболеваний. Центры открылись в Москве, Курске, Орле, Тамбове, Тольятти, Липецке, Белгороде, Екатеринбурге, Самаре, Уфе и Ростове-на-Дону. Пациентами центров стали более 100 тысяч человек. Новейшая технология, созданная РОСНАНО, признана «золотым стандартом» в мировой онкологии. Благодаря ей корпорации удалось дополнительно привлечь на расширение сети центров 15 млрд. руб. частных инвестиций.

Значительных успехов корпорация достигла еще в двух отраслях - солнечной генерации и ветроэнергетике, став на отечественном рынке игроком №1. Группа РОСНАНО завершила строительство трех заводов по производству российского оборудования для ветроустановок. Отечественная солнечная панель, разработанная портфельной компанией Хевел, вошла в Топ-3 лучших в мире. Компания Хевел запустила производство полного цикла и вышла на экспорт.

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