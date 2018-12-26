2018-12-26T18:05:52+03:00
Политика

Путин заявил, что Россия не будет «впадать в изоляционизм»

Президент рассказал, что страна не собирается возводить искусственные барьеры для международного сотрудничества
Алена Басавина
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Путин встретился с представителями деловых круговПутин встретился с представителями деловых круговФото: пресс-служба президента РФ
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Россия не будет изолировать себя от международного сотрудничества. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов России.

«Мы не собираемся впадать, конечно, в изоляционизм... строить какие-то барьеры для международного экономического сотрудничества», - сказал Владимир Путин.

По словам главы государства, такие меры будут только сдерживать развитие страны.

Отметим, что президент России провел ежегодную предновогоднюю встречу с представителями деловых кругов, чтобы поговорить о развитии реальных секторов экономики и подвести некоторые итоги.

«Для нас – для меня, для моих коллег из Администрации, из Правительства – безусловно, очень важным является послушать ваши оценки того, что и как мы делаем, но важнейшим направлением работы, я сейчас только что говорил на встрече с Правительством, является реализация национальных проектов», - сказал президент.

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