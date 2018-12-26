Путин заявил, что Россия не будет «впадать в изоляционизм»
Россия не будет изолировать себя от международного сотрудничества. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов России.
«Мы не собираемся впадать, конечно, в изоляционизм... строить какие-то барьеры для международного экономического сотрудничества», - сказал Владимир Путин.
По словам главы государства, такие меры будут только сдерживать развитие страны.
Отметим, что президент России провел ежегодную предновогоднюю встречу с представителями деловых кругов, чтобы поговорить о развитии реальных секторов экономики и подвести некоторые итоги.
«Для нас – для меня, для моих коллег из Администрации, из Правительства – безусловно, очень важным является послушать ваши оценки того, что и как мы делаем, но важнейшим направлением работы, я сейчас только что говорил на встрече с Правительством, является реализация национальных проектов», - сказал президент.