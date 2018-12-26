2018-12-26T18:21:30+03:00
Экономика

Варниг покинул пост председателя совета директоров «Русала»

Его отставка являлась одним из условий снятия санкций США с компании
Алена Басавина
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Варниг покинул пост председателя совета директоров «Русала»Варниг покинул пост председателя совета директоров «Русала»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Одна из крупнейших алюминиевых компаний мира «Русал» заявила об отставке председателя совета директоров Маттиаса Варнига. Информация об этом размещена на официальном сайте производителя.

«После 6-ти лет успешной работы на посту независимого неисполнительного Директора и Председателя Совета директоров одного из крупнейших производителей алюминия в мире ОК РУСАЛ Маттиас Варниг объявил об отставке», - указано в сообщении.

Сам Маттиас Варниг объявил, что его задача выполнена и теперь он может передать компанию своему преемнику.

«Принимая во внимание ожидаемое исключение компании из санкционного списка OFAC, мы оказались на новом этапе стратегического развития, которое затронет и Совет Директоров. Таким образом, именно сейчас настал оптимальный момент для смены Председателя Совета директоров», - сказал Варниг.

Маттиас Варниг был назначен членом Совета директоров ОК РУСАЛ в июне 2012 года и избран Председателем Совета директоров в октябре 2012 года. Планируется, что преемник Варнига будет избран на следующем заседании Совета директоров, которое состоится 27 декабря 2018 года.

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