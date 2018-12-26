Варниг покинул пост председателя совета директоров «Русала»
Одна из крупнейших алюминиевых компаний мира «Русал» заявила об отставке председателя совета директоров Маттиаса Варнига. Информация об этом размещена на официальном сайте производителя.
«После 6-ти лет успешной работы на посту независимого неисполнительного Директора и Председателя Совета директоров одного из крупнейших производителей алюминия в мире ОК РУСАЛ Маттиас Варниг объявил об отставке», - указано в сообщении.
Сам Маттиас Варниг объявил, что его задача выполнена и теперь он может передать компанию своему преемнику.
«Принимая во внимание ожидаемое исключение компании из санкционного списка OFAC, мы оказались на новом этапе стратегического развития, которое затронет и Совет Директоров. Таким образом, именно сейчас настал оптимальный момент для смены Председателя Совета директоров», - сказал Варниг.
Маттиас Варниг был назначен членом Совета директоров ОК РУСАЛ в июне 2012 года и избран Председателем Совета директоров в октябре 2012 года. Планируется, что преемник Варнига будет избран на следующем заседании Совета директоров, которое состоится 27 декабря 2018 года.