Золотов: моё имущество не имеет отношения к бюджету Росгвардии

СЕГОДНЯ 19:30 2018-12-26T19:40:23+03:00

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Глава Росгвардии Виктор Золотов прокомментировал расследование Алексея Навального о имуществе его семьи. Про стоимость и местонахождение недвижимости он рассказал в интервью «Комсомольской правде».

«Навальный оценил недвижимость моей семьи в 3,5 миллиарда, в несколько раз завысив эту ценовую составляющую», - сказал Золотов. По его словам, представленное в расследовании имущество было задекларировано до 2008 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/684070" frameborder="0"></iframe> Виктор Золотов: "Спасибо Навальному, что хотя бы Сталина на мою дачу не поселил".Спецкор «Комсомольской правды» задал несколько вопросов генералу армии Виктору ЗолотовуАлександр БОЙКО

«Этот субъект говорит о том, что это имущество относится к бюджету Росгвардии. Еще раз повторяю, оно было задекларировано до 2008 года. Соответственно, никакого отношения мое имущество к бюджету Росгвардии не имеет», - сказал генерал.

Виктор Золотов рассказал, что в своей речи Навальный упомянул о даче Микояна. На протяжении почти 70 лет в ней со своими семьями жили советские руководители.

«Он не единожды, так сказать, в пафосном стиле, с такой горячностью и патетикой говорил об этой даче. Хочу огорчить этого субъекта и заявить, что моя дача к даче Микояна не имеет никакого значения», - сказал Золотов.

Глава Росгвардии указал, что его дача на самом деле находится совершенно в другом месте. В ней действительно бывали Дзержинский, Орджоникидзе, Ворошилов и Микоян. Однако никакого отношения к резиденции советских руководителей она не имеет.

Напомним, что в сентябре 2018 года Виктор Золотов записал видеоответ оппозиционеру Навальному, который в своем "расследовании" высказал претензии в адрес главы Росгвардии.

Полный текст интервью Виктора Золотова сайту "Комсомольская правда" kp.ru