Золотов ответил на обвинение в убийстве Немцова

СЕГОДНЯ 19:39 2018-12-26T19:39:34+03:00

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии рассказал "Комсомольской правде", что узнал о смерти политика из новостей [видео]

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Глава Росгвардии Виктор Золотов ответил Алексею Навальному, который ранее обвинил его в причастности к убийству российского политика Бориса Немцова.

В интервью «Комсомольской правде» Виктор Золотов назвал обвинения оппозиционера маразмом, о котором даже не хочется говорить.

«Это вообще маразм! Об этом даже говорить не хочется. Я об убийстве Немцова узнал буквально из выпусков новостей», - сказал глава Росгвардии. По его словам, никакого отношения к покушению он не имеет.

Напомним, что Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту у Васильевского спуска. Он получил шесть выстрелов в спину и голову. В июле 2017 года суд приговорил пятерых участников убийства политика к срокам от 11 до 20 лет.

Полный текст эксклюзивного интервью с главой Росгвардии Виктором Золотовым можно прочитать на официальном сайте «Комсомольской правды».