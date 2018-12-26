Российские компании возведут в Сирии аэропорт

СЕГОДНЯ 20:37 2018-12-26T20:37:25+03:00

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Российские компании возведут аэропорт в Сирии. Об это сообщил глава Управления по планированию и международному сотрудничеству Имад ас-Сабуни.

В интервью местной газете al-Watan он рассказал, что воздушный порт появится в городе Тартус. Также там возведут завод по производству вакцин в рамках межправительственных договоренности.

Двусторонние документы были подписаны по итогам 11-го заседания комиссии России и Сирии 13-14 декабря. Всего в протоколе содержится около 30 инвестиционных проектов.

Имад ас-Сабуни отметил, что реализовать их планируется с 2019 по 2021 годы. Большая часть из них будет направлена на сферу промышленности.

«Важнейший из них – проект восстановления завода автомобильных покрышек в Хаме и строительство нового цементного завода в городе ас-Салямия в провинции Алеппо», - пояснил чиновник.

Два проекта будут направлены на подготовку профессиональных кадров в промышленной сфере и научных исследованиях. Пять проектов посвящены сфере водных ресурсов, а еще три — пищевому производству. Жилищному строительству отвели семь проектов, а сфере транспорта — три.