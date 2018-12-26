2018-12-26T20:56:04+03:00
Общество

ГИБДД предлагает поднять штрафы за повторную езду без прав

С нарушителей хотят взимать от 20 до 30 тысяч рублей
Алена Басавина
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ГИБДД предлагает ужесточить штрафыГИБДД предлагает ужесточить штрафыФото: Из архива KP.RU
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В ГИБДД выступили с инициативой об ужесточении наказания за повторную езду без прав. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Черников на итоговой пресс-конференции.

«Мы настаиваем, чтобы он составлял от 20 до 30 тыс. рублей, либо административный арест до 15 суток, либо общественные работы», - приводит ТАСС слова Черникова. На данный момент размер штрафа составляет от 5 до 15 тысяч рублей.

Глава ГИБДД также предложил усилить ответственность на превышение скорости. Сейчас, если на дороге разрешена скорость в 60 км/ч, а водитель едет со скоростью 80 км/ч, то его ждет штраф в 250 рублей.

Количество таких нарушений ежегодно растет, поэтому надо подумать о «превентивном воздействии». Однако для этого сначала надо проанализировать состояние дорог.

Михаил Черников подтвердил, что отменять скидку в 50% при оплате штрафов не планируется. «Эта скидка комфортна для людей», - подчеркнул Черников.

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