2018-12-26T21:47:54+03:00
Политика

Больше 1,5 тысяч россиян не смогли попасть на Украину во время военного положения

Только за минувшие сутки отказы во въезде получили около 90 граждан России
Алена Басавина
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На Украину не смогли попасть российские мужчины от 16 до 60 лет Фото: ТАСС Дмитрий РогулинНа Украину не смогли попасть российские мужчины от 16 до 60 лет Фото: ТАСС Дмитрий Рогулин
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Украина не пропустила на свою территорию больше 1,5 тысяч человек во время действия военного положения в некоторых областях страны. Такие данные привел помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

«За этот период на Украину не пустили около 1650 граждан России», - прокомментировал он ТАСС. Только за минувшие сутки отказы на границе получили около 90 граждан России.

При этом ответить на вопрос о том, будет ли изменен решим пропуска из-за окончания действия военного положения, Олег Слободян не смог.

Напомним, что военное положение в 10 областях Украины Петр Порошенко ввел 26 ноября после инцидента в Керченском проливе. Особый режим действовал 30 дней. 26 декабря он был официально отменен.

Ранее президент России Владимир Путин назвал ситуацию провокацией действующей власти в преддверии президентских выборов.

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