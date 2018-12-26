Больше 1,5 тысяч россиян не смогли попасть на Украину во время военного положения
Украина не пропустила на свою территорию больше 1,5 тысяч человек во время действия военного положения в некоторых областях страны. Такие данные привел помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
«За этот период на Украину не пустили около 1650 граждан России», - прокомментировал он ТАСС. Только за минувшие сутки отказы на границе получили около 90 граждан России.
При этом ответить на вопрос о том, будет ли изменен решим пропуска из-за окончания действия военного положения, Олег Слободян не смог.
Напомним, что военное положение в 10 областях Украины Петр Порошенко ввел 26 ноября после инцидента в Керченском проливе. Особый режим действовал 30 дней. 26 декабря он был официально отменен.
Ранее президент России Владимир Путин назвал ситуацию провокацией действующей власти в преддверии президентских выборов.
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