2018-12-26T22:10:44+03:00
Звезды

Безруков стал лучшим актером 2018 года

Россияне отдают свой голос за народного артиста уже несколько лет подряд
Алена Басавина
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Безруков стал актером годаБезруков стал актером годаФото: Валентина СТЕПАНЕНКО
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Сергей Безруков стал лучшим актером 2018 года по результатам опроса населения. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Согласно опубликованным данным, народный артист России лидирует в опросе уже несколько лет. В 2018 году ему отдали предпочтение 8% опрошенных. На втором месте расположился актер Константин Хабенский. Ему принадлежит 5% голосов россиян.

Третье место досталось Владимиру Машкову (4%), На четвертом оказался Евгений Миронов (3%). Завершает рейтинг Павел Прилучный (3%).

Напомним, что Сергей Безруков — российский актер театра и кино, театральный режиссер, продюсер, сценарист. Удостоен звания Народный артист Российской Федерации, является лауреатом Государственной премии Российской Федерации.

Художественный руководитель Московского Губернского драматического театра, солист и основатель рок-группы «Крестный папа».

Получил популярность благодаря ролям Саши Белого в сериале «Бригада», Сергея Есенина в сериале «Есенин», Иешуа Га-Ноцри в сериале «Мастер и Маргарита», Высоцкого в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой».

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