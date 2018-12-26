Безруков стал лучшим актером 2018 года
Сергей Безруков стал лучшим актером 2018 года по результатам опроса населения. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения.
Согласно опубликованным данным, народный артист России лидирует в опросе уже несколько лет. В 2018 году ему отдали предпочтение 8% опрошенных. На втором месте расположился актер Константин Хабенский. Ему принадлежит 5% голосов россиян.
Третье место досталось Владимиру Машкову (4%), На четвертом оказался Евгений Миронов (3%). Завершает рейтинг Павел Прилучный (3%).
Напомним, что Сергей Безруков — российский актер театра и кино, театральный режиссер, продюсер, сценарист. Удостоен звания Народный артист Российской Федерации, является лауреатом Государственной премии Российской Федерации.
Художественный руководитель Московского Губернского драматического театра, солист и основатель рок-группы «Крестный папа».
Получил популярность благодаря ролям Саши Белого в сериале «Бригада», Сергея Есенина в сериале «Есенин», Иешуа Га-Ноцри в сериале «Мастер и Маргарита», Высоцкого в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой».