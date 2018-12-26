2018-12-26T22:18:35+03:00
Звезды

Украина ввела запрет на въезд Элджея

Ограничение для молодого рэп-исполнителя будет действовать три года
Алена Басавина
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Элджею запретили поездки на УкраинуЭлджею запретили поездки на УкраинуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому рэп-исполнителю Алексею Узенюку, который известен под псевдонимом Элджей. Ограничение будет действовать три года.

«В интересах обеспечения безопасности государства Службой безопасности Украины 27 ноября 2018 года было принято решение о запрете въезда на территорию Украины Узенюку Алексею Константиновичу сроком на три года», - цитирует РИА Новости данные СБУ.

Известно, что такие меры были введены после того, как Элджей 25 ноября выступил в Киеве.

Напомним, что Элджей (настоящее имя Алексей Узенюк) — российский хи-хоп-исполнитель из Новосибирска. Всероссийскую известность пришла к 24-летнему артисту, когда его песня «Розовое вино» стала одним из главных русскоязычных хитов 2017 года. На данный момент он выпустил уже семь альбомов.

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