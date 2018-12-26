2018-12-26T23:18:53+03:00
В мире

Парламент Израиля проголосовал за самороспуск

Досрочные парламентские выборы пройдут в стране 9 апреля 2019 года
Дарья ИВАШКИНА
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Парламент Израиля проголосовал за самороспускПарламент Израиля проголосовал за самороспускФото: REUTERS
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В среду, 26 декабря, Кнессет (парламент Израиля) принял закон о самороспуске и назначил досрочные парламентские выборы на 9 апреля следующего года. Этот документ поддержали 102 парламентария, и только двое проголосовали «против».

Таким образом, как ожидается, депутаты уже 2 января уйдут на так называемые предвыборные каникулы. Между тем правительство Биньямина Нетаньяху продолжит работать до формирования в конце апреля 2019 года нового кабинета министров по результатам голосования, пишет The Jerusalem Post.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в декабре главы партий, входящих в правительственную коалицию, единогласно приняли решение о роспуске Кнессета. Причиной такого решения стали разногласия вокруг законопроекта о призыве ортодоксальных иудеев в израильскую армию.

Стоит отметить, что изначально парламентские выборы в Израиле должны были состояться в ноябре следующего года.

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