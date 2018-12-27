2018-12-27T00:04:38+03:00
Общество

Составлен рейтинг самых богатых YouTube-блогеров рунета

Больше всех в 2018 году заработал Валентин Петухов, также известный как Wylsacom
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Больше всех в 2018 году заработал Валентин Петухов, также известный как WylsacomБольше всех в 2018 году заработал Валентин Петухов, также известный как WylsacomФото: кадр с видео
Изменить размер текста:

Российское исследовательское агентство блогеров (РИАБ) составило рейтинг самых богатых YouTube-блогеров рунета. Так, возглавил этот список Валентин Петухов (Wylsacom): ежедневные публикации на тему технологий, а точнее содержащаяся в этих публикациях реклама, только в 2018 году принесли блогеру 82 миллиона рублей.

Второе место занял журналист Юрий Дудь с доходом 78,2 миллиона рублей: его видео, как правило, набирают не менее трех миллионов просмотров. А замыкает тройк лидеров фуд-блогер Oblomoff (Олег Григорьев), который ежедневно публикует обзоры ресторанов и служб доставки еды, а также делится со своими подписчиками необычными рецептами: его доход эксперты оценили в 52,5 миллиона рублей.

В топ-5 также попали автор блога «Дневник хача» Амиран Сардаров (38,8 миллиона рублей за год) и канал с рэп-баттлами Versus Battle (35 миллионов рублей).

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в декабре журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых видеоблогеров YouTube в мире. На первом месте оказался семилетний мальчик из США по имени Райан, который прославился на весь мир обзорами игрушек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Адвокат опровергла информацию о футбольном матче в СИЗО с участием Кокорина и Мамаева
Трамп: США не могут оставаться мировым полицейским
Трамп заявил, что Ирак останется базой для действий США в Сирии
Украина продлила запрет на въезд мужчинам из России
Парламент Израиля проголосовал за самороспуск
«Яндекс» опубликовал самые странные поисковые запросы за 2018 год
Украина ввела запрет на въезд Элджея
Безруков стал лучшим актером 2018 года
Больше 1,5 тысяч россиян не смогли попасть на Украину во время военного положения
На Украине утвердили новые санкции против России
Тимошенко возглавила на Украине президентский рейтинг
ГИБДД предлагает поднять штрафы за повторную езду без прав
Российские компании возведут в Сирии аэропорт
Опубликовано видео с ответом Золотова Навальному
Ливан намерен подать жалобу в СБ ООН из-за вторжения авиации Израиля
Золотов ответил на обвинение в убийстве Немцова
Глава Росгвардии Золотов рассказал, как стал генералом армии
Золотов рассказал, где учится его внук
Золотов: моё имущество не имеет отношения к бюджету Росгвардии
Введение в России электронных прав поможет решить проблему безопасности на дорогах
Варниг покинул пост председателя совета директоров «Русала»
Путин заявил, что Россия не будет «впадать в изоляционизм»
Единственный россиянин на МКС остался без подарков на Новый год
Вексельберг, Костин и Алекперов планируют принять участие в Давосском форуме