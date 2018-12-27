Составлен рейтинг самых богатых YouTube-блогеров рунета

СЕГОДНЯ 00:03 2018-12-27T00:04:38+03:00

Больше всех в 2018 году заработал Валентин Петухов, также известный как Wylsacom Фото: кадр с видео

Больше всех в 2018 году заработал Валентин Петухов, также известный как Wylsacom

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Российское исследовательское агентство блогеров (РИАБ) составило рейтинг самых богатых YouTube-блогеров рунета. Так, возглавил этот список Валентин Петухов (Wylsacom): ежедневные публикации на тему технологий, а точнее содержащаяся в этих публикациях реклама, только в 2018 году принесли блогеру 82 миллиона рублей.

Второе место занял журналист Юрий Дудь с доходом 78,2 миллиона рублей: его видео, как правило, набирают не менее трех миллионов просмотров. А замыкает тройк лидеров фуд-блогер Oblomoff (Олег Григорьев), который ежедневно публикует обзоры ресторанов и служб доставки еды, а также делится со своими подписчиками необычными рецептами: его доход эксперты оценили в 52,5 миллиона рублей.

В топ-5 также попали автор блога «Дневник хача» Амиран Сардаров (38,8 миллиона рублей за год) и канал с рэп-баттлами Versus Battle (35 миллионов рублей).

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в декабре журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых видеоблогеров YouTube в мире. На первом месте оказался семилетний мальчик из США по имени Райан, который прославился на весь мир обзорами игрушек.