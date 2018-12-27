Трамп заявил, что Ирак останется базой для действий США в Сирии

СЕГОДНЯ 00:26 2018-12-27T00:26:39+03:00

Американский президент заверил, что не собирается выводить войска из этой ближневосточной страны

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Президент США Дональд Трамп, общаясь в среду, 26 декабря, с американскими военнослужащими в Ираке, заявил, что не собирается выводить войска из этой ближневосточной страны.

Более того, хозяин Белого дома рассчитывает использовать Ирак как базу на случай действий в Сирии. По словам Трампа, эти действия будет необходимо предпринять, если в арабской республике вновь активизируется запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государства» (ИГ).

«Если мы увидим, что с ИГ происходит что-то, что нам не нравится, мы можем нанести по ним удар так быстро и так сильно, что они и не поймут, что произошло», - приводит слова американского лидера Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще 19 декабря Дональд Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он объяснил это тем, что победа над ИГ в арабской республике одержана, поэтому у вооруженных сил США больше нет причин находиться в САР.