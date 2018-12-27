2018-12-27T00:40:44+03:00
В мире

Трамп: США не могут оставаться мировым полицейским

По мнению президента Соединенных Штатов, другие страны не должны пользоваться американскими военными для собственной защиты
Дарья ИВАШКИНА
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Президент США Дональд Трамп вместе с первой леди посетил с необъявленным визитом военно-воздушную базу, расположенную к западу от БагдадаПрезидент США Дональд Трамп вместе с первой леди посетил с необъявленным визитом военно-воздушную базу, расположенную к западу от БагдадаФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами в ходе своего необъявленного визита в Ирак, заявил, что Соединенные Штаты не могут оставаться мировым полицейским. По его мнению, другие страны не должны пользоваться американскими военными для собственной защиты.

«Соединенные Штаты не могут оставаться мировым полицейским. Это нечестно, что бремя целиком лежит на нас», - приводит слова хозяина Белого дома Reuters.

Как заметил Трамп, в настоящее время американские солдаты разбросаны по всему миру. «Мы находимся в странах, о которых большинство людей даже не слышало. Смешно, честной слово», - добавил политик.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в среду, 26 декабря, президент США вместе с первой леди посетил с необъявленным визитом расположенную к западу от Багдада военно-воздушную базу Айн аль-Асад. В частности, в ходе этой поездки он объявил о том, что не собирается выводить войска из Ирака.

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