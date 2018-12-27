СЕГОДНЯ 01:43 2018-12-27T01:43:01+03:00

Нефть WTI подорожала более чем на 10% Фото: REUTERS

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В среду вечером, 26 декабря, мировые цены на нефть резко пошли вверх. В результате к 00:01 мск четверга стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла более чем на 8% по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня - до 55,25 доллара за баррель.

Подскочили и цены и на североамериканскую WTI. Февральские фьючерсы на черное золото этого сорта подорожали более чем на 10% - до 46,95 доллара.

Кстати, стоит отметить, что в последнее время наблюдалось снижение нефтяных котировок. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, 24 декабря черное золото марки Brent подешевело до 51 доллара: ранее такой показатель был зафиксирован только 31 августа 2017 года.

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