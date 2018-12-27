2018-12-27T01:57:57+03:00
Политика

Пушков объяснил отмену военного положения на Украине

Между тем, как считает сенатор, отказываться от «предвоенной истерии» президент незалежной Петр Порошенко не собирается
Дарья ИВАШКИНА
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковПредседатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал отмену военного положения на Украине. В частности, он высказал мнение о том, что президент незалежной Петр Порошенко просто был вынужден пойти на такой шаг, «чтобы его не обвинили в попытке сорвать выборы», которые должны состояться на Украине 31 марта 2019 года.

Однако, как считает российский сенатор, отмена военного положения «не означает, что Порошенко откажется от предвоенной истерии». «Напротив, он будет ее поддерживать и наращивать, возможно, пойдет на новое обострение, дабы под ее прикрытием сфабриковать нужные ему итоги выборов и получить автоматическую поддержку Запада», - написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую среду, 26 декабря, украинский лидер объявил об окончании срока действия военного положения в своей стране и о том, что продлевать его не будут. При этом он также отметил, что выборы президента незалежной, намеченные на 31 марта 2019, все же состоятся.

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