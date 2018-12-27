2018-12-27T02:21:37+03:00
Политика

Киев заявил о взятии под контроль почти всей «серой зоны» в Донбассе

Между тем введение войск на нейтральную территорию является нарушением минских договоренностей
Дарья ИВАШКИНА
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Киев заявил о взятии под контроль почти всей «серой зоны» в ДонбассеКиев заявил о взятии под контроль почти всей «серой зоны» в ДонбассеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что вооруженные силы страны (ВСУ) взяли под контроль две трети так называемой серой зоны безопасности в Донбассе.

«От того состояния, в котором мы начали в мае 2014 года, две трети территории (Донбасса) были освобождены. Практически вся "серая зона" освобождена и взята под контроль», - сказал Бирюков в эфире местного телеканала «Прямой».

Между тем стоит отметить, что речь идет о зоне, разделяющей силы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и украинскую армию, границы которой установлены минскими соглашениями. При этом введение войск в находящиеся на этой территории населенные пункты является нарушением международных договоренностей.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце ноября в Киеве заявили, что украинские вооруженные силы взяли под свой контроль населенный пункт Рассадки, расположенный как раз в «серой зоне» Донбасса.

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