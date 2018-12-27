Французский пенсионер отправился в путешествие через Атлантику в бочке

СЕГОДНЯ 02:45 2018-12-27T02:47:32+03:00

Как ожидается, необычное судно будет перемещаться исключительно за счет обдувающих его ветров и морских течений

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В среду, 26 декабря, французский пенсионер Жан-Жак Савен отправился в путешествие через Атлантический океан. Причем в качестве средства передвижения 71-летний мужчина выбрал бочку.

Речь идет о цилиндрическом контейнере длиной три метра и шириной 2,1 метра, внутри которого уместилось все самое необходимое: койка, небольшая кухня и столик для карт и навигационного оборудования. При этом необычное судно не снабжено двигателями и парусами и будет перемещаться исключительно за счет обдувающих его ветров и морских течений.

Как стало известно, церемония проводов путешественника в плавание прошла на испанском острове Йерро, входящем в состав Канарских островов. Причем, по словам самого пенсионера, его вояж начался хорошо: в настоящее время бочка перемещается по Атлантике со скоростью примерно в два-три километра в час, передает Agence France-Presse.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в декабре россиянин Федор Конюхов начал кругосветное путешествие по неизведанному маршруту. Как ожидается, мореплаватель проплывет 27 тысяч километров на весельной лодке.