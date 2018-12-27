Бутина пожаловалась на холод в одиночной камере

СЕГОДНЯ 03:27 2018-12-27T03:27:08+03:00

Россиянку Марию Бутину задержали в США в июле этого года Фото: REUTERS

Как отметили в посольстве РФ в США, в общей сложности россиянка уже более трех месяцев провела в полной изоляции

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В посольстве РФ в США рассказали о визите дипломатов в тюрьму, где в настоящее время содержится россиянка Мария Бутина. Как отметили в дипмиссии, девушка, несмотря на тяжелые условия содержания, держится стойко и не теряет надежду на возвращение на Родину.

При этом Бутина пожаловалась на холод в камере: как оказалось, администрация тюрьмы до сих пор не включила там отопление. Причем, как подчеркнули в диппредставительстве нашей страны, в общей сложности россиянка провела в полной изоляции уже более трех месяцев.

«В отношении россиянки уже 36 дней подряд продолжает применяться режим административной сегрегации. В общей сложности она провела в полной изоляции уже более трех месяцев. Мария посетовала на холод в камере - тюремные власти так и не включили отопление», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице посольства РФ в Facebook.

Также там отмечается, что российские дипломаты «потребовали от администрации тюрьмы гуманного обращения с Бутиной».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в декабре стало известно, что Мария Бутина, которую задержали в США в июле этого года, пошла на сделку с американским правосудием. Чтобы смягчить срок заключения в три раза, россиянке пришлось заявить, что она участвовала в сговоре против Соединенных Штатов. При этом адвокат девушки неоднократно замечал, что тюремное заключение и условия содержания могли повлиять на волю его подзащитной и способность адекватно принимать решения.

Кстати, в МИД РФ также уверены, что Бутину «вынудили признаться в том, чего она, скорее всего, не совершала». По словам министра иностранных дел нашей страны Сергея Лаврова, россиянке создали невыносимые условия содержания, чтобы «сломить ее волю».

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