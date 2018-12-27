СЕГОДНЯ 03:56 2018-12-27T03:56:18+03:00

В Минтруде рассказали, кого могут сократить в 2019 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По данным ведомства, сокращения могут коснуться более 200 тысяч россиян

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В четверг, 27 декабря, появилась информация о том, что в течение ближайших трех месяцев более 200 тысяч россиян могут попасть под сокращения.

Как отмечается в аналитической записке министерства труда и социальной защиты РФ, которую ведомство представило в правительственную комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, наибольшему риску подвержены сотрудники банковской и финансовой сферы: их число в ближайшее время может сократиться на 30,5 тысячи. Кроме того, высок риск потерять работу и у тех, кто работает в транспортной сфере или занимается производством электрооборудования, вычислительной и измерительной техники.

Кстати, этот прогноз Минтруда основан на опросе 46 тысяч компаний, в которых работают в общей сложности 12 миллионов человек, пишет газета «Известия».

Между тем в самом ведомстве заметили, что сделанные экспертами выводы не означают, что все 230 тысяч россиян обязательно будут уволены. «Ситуация в организации может измениться, допустим, из-за заключения новых сделок, погашения долгов перед организацией и так далее, и тогда понадобится сохранить персонал», - подчеркнули в министерстве.

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