2018-12-27T04:29:35+03:00
В мире

В Германии недовольный рождественскими подарками мальчик вызвал полицию

Ребенок предложил стражам порядка сравнить список его желаний с тем, что лежало под елкой
Дарья ИВАШКИНА
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Полицейские объяснили мальчику, что Санта-Клаус, очевидно, в силу своего возраста просто перепутал подаркиПолицейские объяснили мальчику, что Санта-Клаус, очевидно, в силу своего возраста просто перепутал подаркиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Необычный случай произошел на Рождество в немецком городе Цетель. Там один из девятилетних местных жителей вызвал полицию из-за того, что ему не понравились его рождественские подарки.

Как стало известно, когда стражи порядка прибыли на вызов, то обнаружили в доме очень сердитого мальчика, который предложил им сравнить список его желаний с тем, что лежало под елкой. Полицейские ознакомились и с перечнем желаемых подарков, и с реальными презентами, при этом они не нашли ни одного совпадения, сообщает телеканал NDR.

Между тем, как заявил журналистам представитель местной полиции, офицерам удалось уладить конфликт и помирить ребенка с родителями. Они объяснили мальчику, что Санта-Клаус, очевидно, в силу своего возраста просто перепутал подарки.

Кстати, как сообщал сайт kp.ru, недавно психологи из Эксетерского университета (Великобритания) исследовали веру детей в Санта-Клауса. Как выяснилось, дети притворяются, что верят в Санта-Клауса, чтобы получать подарки. Между тем в пять лет малыши еще убеждены в том, что волшебник реально существует.

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