СЕГОДНЯ 04:55 2018-12-27T04:55:22+03:00

В ВМС США запретят отправлять моряков в карцер на хлеб и воду Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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С 1 января 2019 года в США вступает в силу новая редакция единого кодекса военной юстиции, принятая американским конгрессом еще в 2016 году.

В частности, согласно этому документу, командиры кораблей военно-морских сил (ВМС) Соединенных Штатов лишатся права сажать провинившихся матросов в карцер на хлеб и воду. Между тем они по-прежнему смогут без суда налагать другие наказания на своих подчиненных за нарушения ими дисциплины, пишет газета The New York Times.

Кстати, как отмечает издание, процесс смягчения наказаний в ВМС США проходил в течение всего XX века. К примеру, в начале прошлого столетия командир боевого судна имел право отправить провинившегося в карцер на так называемый сокращенный рацион - хлеб и воду - на срок до 30 суток, а также заковать его в кандалы.