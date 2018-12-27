Умер актер Дмитрий Матвеев, озвучивший Сильвестра Сталлоне и Вина Дизеля

СЕГОДНЯ 05:15 2018-12-27T05:15:21+03:00

О том, что умер актер Дмитрий Матвеев, сообщил его друг Олег Хартулари

Изменить размер текста: A A

В четверг, 27 декабря, появилась информация о том, что умер актер Дмитрий Матвеев, озвучивавший Сильвестра Сталлоне, Мэла Гибсона и Вина Дизеля. Как стало известно, мастер дубляжа скончался в минувший вторник в возрасте 65 лет. О причинах смерти пока ничего не известно.

Печальную новость сообщил друг покойного Олег Хартулари. «Прощай, Дмитрий Николаевич! Мой дорогой партнер и старший товарищ. Мне будет очень не хватать твоих звонков и теплых слов. Царствие тебе Небесное!» - написал Хартулари на своей странице в Facebook.

СПРАВКА «КП»

Дмитрий Матвеев родился 12 марта 1953 года в городе Потсдам на территории ГДР. В 1981 году окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии и был распределен на «Мосфильм», где и работал следующие десять лет.

Матвеев за свою карьеру сыграл более чем в 30 фильмах и сериалах. Одна из самых известных его ролей - начальник погранзаставы Сушенцов в фильме «Государственная граница. Год сорок первый».

Помимо этого, Дмитрий Матвеев работал как актер озвучки и был голосом Вина Дизеля, Сильвестра Сталлоне и Мэла Гибсона. Также озвучивал рекламные ролики, все предвыборные кампании Бориса Ельцина, был закадровым голосом таких передач, как «Дорожный патруль», «Час пик», «Петровка, 38».