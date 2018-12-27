2018-12-27T05:37:59+03:00
Наука

Ракета «Союз-2» с 28 спутниками стартовала с космодрома Восточный

Запуск состоялся в четверг, 27 декабря, в 05:07 мск
Дарья ИВАШКИНА
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Ракета «Союз-2.1а» с 28 спутниками стартовала с космодрома Восточный. Фото: twitter.com/@roscosmosРакета «Союз-2.1а» с 28 спутниками стартовала с космодрома Восточный. Фото: twitter.com/@roscosmos
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В четверг, 27 декабря, с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с двумя российскими спутниками дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» и 26 иностранными космическими аппаратами. Запуск состоялся в 05:07 мск.

«Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" состоялся в расчетное время», - отметили в Роскосмосе.

А в 05:16 мск, через девять минут после старта, головной блок в составе разгонного блока «Фрегат» в связке с космическими аппаратами успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя, передает ТАСС.

Как ожидается, в 06:06 мск и 06:12 мск «Фрегат» доставит на расчетные орбиты спутники «Канопус-В» №5 и №6, а затем выведет на орбиты и аппараты из Японии, США, Германии, Испании и ЮАР.

Кстати, стоит отметить, что этот пуск стал четвертым в истории российского дальневосточного космодрома. Предыдущий старт с Восточного состоялся 1 февраля этого года: тогда на орбиту были выведены два российских спутника дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» - №3 и №4.

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