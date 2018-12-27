Трамп прибыл на американскую авиабазу Рамштайн в Германии

СЕГОДНЯ 06:28 2018-12-27T06:28:46+03:00

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья на авиабазе Рамштайн в Германии Фото: REUTERS

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В четверг, 27 декабря, президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья прибыли на авиабазу Рамштайн в Германии, которая является крупнейшим заграничным опорным пунктом военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов.

Как стало известно, хозяин Белого дома уже поприветствовал американских военнослужащих, передает агентство Associated Press.

Стоит отметить, что в ФРГ Трамп остановился на обратном пути из Ирака, который он и первая леди в минувшую среду, 26 декабря, посетили с необъявленным визитом. Как сообщал сайт kp.ru, на военно-воздушной базе Айн аль-Асад, расположенной к западу от Багдада, глава США пообщался с американскими солдатами и объявил им о том, что не собирается выводить войска из Ирака.

Кстати, напомним, в октябре появилась информация о том, что Пентагон совершил крупнейшую в XXI веке поставку на базу Рамштайн. Речь шла о ста контейнерах с различными боеприпасами и снаряжениями.