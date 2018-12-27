Трое детей погибли при пожаре в Костромской области

СЕГОДНЯ 07:50 2018-12-27T07:50:42+03:00

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Страшная трагедия произошла в деревне Игумного Костромской области. Ночью загорелся частный дом, где жила многодетная семья. Выбраться из огня удалось только беременной матери, трое ее детей погибли.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, огонь почти полностью уничтожил постройку. Пламя распространилось мгновенно и не оставило шансов на жизнь. Женщина не успела вывести из дома спящих детей.

- Погибли три ребенка при пожаре в Буйском районе области. В доме проживала семья из пяти человек. В момент возгорания глава семейства был на работе, а его беременная жена с детьми оставалась дома. Женщина смогла выбежать на улицу, - сообщили ТАСС в ЕДДС Буйского района.

Сейчас обстоятельства пожара выясняются.

Предположительно, дом загорелся в начале первого ночи. Погибшие дети были 2001, 2005 и 2015 года рождения.