Два российских спутника «Канопус-В» выведены на целевую орбиту

СЕГОДНЯ 08:17 2018-12-27T08:23:45+03:00

Они были запущены с помощью ракеты-носителя «Союз-2»

Изменить размер текста: A A

На целевую орбиту выведены два российских спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» с номерами 5 и 6. Они были запущены с помощью ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Восточный.

Этот пуск был последний в 208 году, а еще четвертый с нового российского космодрома, открытого в Амурской области.

Ракета стартовала, как и планировалось, в 5.07 мск. Выведение спутников на целевую орбиту высотой 478 километров – это минимальная высота, и 522 километра – максимальная высота обеспечил разгонный блок "Фрегат".

Это начало операции. В период времени с 7.30 по 7.57 по мск на высоте 585 километров произойдет отделение японского спутника GRUS, немецких D-Star ONE (iSat), D-Star ONE (Sparrow), UWE-4 и восьми американских Lemur.

Оставшиеся 14 иностранных малых аппаратов и четыре макета спутников на высоте 495 километров начнут отделение с 9.13 по 9.43.

Разгонный блок Фрегат вывел космические аппараты на расчетные орбиты

На 10 утра по мск намечено начало схода «Фрегата» к Земле. После включения двигателя для схода разгонный блок опустится до атмосферы за 25 минут.

Сейчас на орите работают "Канопус-В" - номер 3 и 4, которые были выведены в феврале 2018 года и "Канопус-В" номер 1, запущенный в 2012 году с космодрома Байконур.

Группировка спутников "Канопус-В" занимается мониторингом техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, следит за земной поверхностью и делает работу спутников более оперативной, сообщает РИА Новости.

Ранее в земле под первым стартовым комплексом для ракет-носителей «Союз-2» на новом российском космодроме «Восточный» образовались пустоты, ремонтные работы скоро начнутся.