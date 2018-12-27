2018-12-27T08:23:45+03:00
Общество

Два российских спутника «Канопус-В» выведены на целевую орбиту

Они были запущены с помощью ракеты-носителя «Союз-2»
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
С космодрома Восточный стартовал спутник ФОТО: Юрий Смитюк/ТАССС космодрома Восточный стартовал спутник ФОТО: Юрий Смитюк/ТАСС
Изменить размер текста:

На целевую орбиту выведены два российских спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» с номерами 5 и 6. Они были запущены с помощью ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Восточный.

Этот пуск был последний в 208 году, а еще четвертый с нового российского космодрома, открытого в Амурской области.

Ракета стартовала, как и планировалось, в 5.07 мск. Выведение спутников на целевую орбиту высотой 478 километров – это минимальная высота, и 522 километра – максимальная высота обеспечил разгонный блок "Фрегат".

Это начало операции. В период времени с 7.30 по 7.57 по мск на высоте 585 километров произойдет отделение японского спутника GRUS, немецких D-Star ONE (iSat), D-Star ONE (Sparrow), UWE-4 и восьми американских Lemur.

Оставшиеся 14 иностранных малых аппаратов и четыре макета спутников на высоте 495 километров начнут отделение с 9.13 по 9.43.

На 10 утра по мск намечено начало схода «Фрегата» к Земле. После включения двигателя для схода разгонный блок опустится до атмосферы за 25 минут.

Сейчас на орите работают "Канопус-В" - номер 3 и 4, которые были выведены в феврале 2018 года и "Канопус-В" номер 1, запущенный в 2012 году с космодрома Байконур.

Группировка спутников "Канопус-В" занимается мониторингом техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, следит за земной поверхностью и делает работу спутников более оперативной, сообщает РИА Новости.

Ранее в земле под первым стартовым комплексом для ракет-носителей «Союз-2» на новом российском космодроме «Восточный» образовались пустоты, ремонтные работы скоро начнутся.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Герман Греф прогнозирует рост кредитных и депозитных ставок в 2019 году
Канада разгромила на молодежном ЧМ по хоккею Данию со счетом 14:0
Трое детей погибли при пожаре в Костромской области
Ведущие «Орла и Решки» сообщили о скором закрытии проекта
Владимир Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником
Роспотребнадзор запустил горячую линию по услугам такси и каршеринга
Трамп прибыл на американскую авиабазу Рамштайн в Германии
В Японии казнили двух осужденных преступников
Ракета «Союз-2» с 28 спутниками стартовала с космодрома Восточный
Умер актер Дмитрий Матвеев, озвучивший Сильвестра Сталлоне и Вина Дизеля
В ВМС США запретят отправлять моряков в карцер на хлеб и воду
В Германии недовольный рождественскими подарками мальчик вызвал полицию
В Минтруде рассказали, кого могут сократить в 2019 году
Бутина пожаловалась на холод в одиночной камере
США и Китай в январе проведут торговые переговоры в Пекине
Французский пенсионер отправился в путешествие через Атлантику в бочке
Киев заявил о взятии под контроль почти всей «серой зоны» в Донбассе
Пушков объяснил отмену военного положения на Украине
Нефть WTI подорожала более чем на 10%
Болтон посетит Турцию после Нового года
Адвокат опровергла информацию о футбольном матче в СИЗО с участием Кокорина и Мамаева
Трамп: США не могут оставаться мировым полицейским
Трамп заявил, что Ирак останется базой для действий США в Сирии
Составлен рейтинг самых богатых YouTube-блогеров рунета
Украина продлила запрет на въезд мужчинам из России