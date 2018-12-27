Герман Греф прогнозирует рост кредитных и депозитных ставок в 2019 году

СЕГОДНЯ 08:39 2018-12-27T08:39:56+03:00

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Глава Сбербанка прогнозирует небольшое повышение кредитных и депозитных ставок в 2019 году. Рост будет отмечен в начале 2019 года, но пока конкретных прогнозов экономисты делать не спешат.

Увеличение существующих показателей будет следствием реакции на уже меры регулирования Центробанка.

О своих прогнозах банкир рассказал в интервью телеканалу "Россия-24".

- У нас пока нет прогноза резкого роста ставок и кредитных, и депозитных. Мы видим, что в начале года, вполне возможно, как реакция на предпринятые уже меры регулирования Центробанка, ставки подрастут, но скорее всего, что в течение года они опять опустятся на уровень текущего года, - заявил Греф.

Банк России второй раз за год повысил ключевую ставку до 7,75%, это произошло 14 декабря. Решение было принято, чтобы упредить инфляционные риски, которые остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте. Для потребителя это значит, что кредиты в следующем году подорожают, сообщает ТАСС.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк может повысить ставки по ипотеке и потребительским кредитам. По его словам, это связано с текущей ситуацией на рынке.