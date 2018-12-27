2018-12-27T08:39:56+03:00
Экономика

Герман Греф прогнозирует рост кредитных и депозитных ставок в 2019 году

Повышение будет отмечено в первые месяцы года
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Герман Греф прогнозирует подорожание кредитов в 2019 годуГерман Греф прогнозирует подорожание кредитов в 2019 годуФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

Глава Сбербанка прогнозирует небольшое повышение кредитных и депозитных ставок в 2019 году. Рост будет отмечен в начале 2019 года, но пока конкретных прогнозов экономисты делать не спешат.

Увеличение существующих показателей будет следствием реакции на уже меры регулирования Центробанка.

О своих прогнозах банкир рассказал в интервью телеканалу "Россия-24".

- У нас пока нет прогноза резкого роста ставок и кредитных, и депозитных. Мы видим, что в начале года, вполне возможно, как реакция на предпринятые уже меры регулирования Центробанка, ставки подрастут, но скорее всего, что в течение года они опять опустятся на уровень текущего года, - заявил Греф.

Банк России второй раз за год повысил ключевую ставку до 7,75%, это произошло 14 декабря. Решение было принято, чтобы упредить инфляционные риски, которые остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте. Для потребителя это значит, что кредиты в следующем году подорожают, сообщает ТАСС.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк может повысить ставки по ипотеке и потребительским кредитам. По его словам, это связано с текущей ситуацией на рынке.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Канада разгромила на молодежном ЧМ по хоккею Данию со счетом 14:0
Два российских спутника «Канопус-В» выведены на целевую орбиту
Трое детей погибли при пожаре в Костромской области
Ведущие «Орла и Решки» сообщили о скором закрытии проекта
Владимир Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником
Роспотребнадзор запустил горячую линию по услугам такси и каршеринга
Трамп прибыл на американскую авиабазу Рамштайн в Германии
В Японии казнили двух осужденных преступников
Ракета «Союз-2» с 28 спутниками стартовала с космодрома Восточный
Умер актер Дмитрий Матвеев, озвучивший Сильвестра Сталлоне и Вина Дизеля
В ВМС США запретят отправлять моряков в карцер на хлеб и воду
В Германии недовольный рождественскими подарками мальчик вызвал полицию
В Минтруде рассказали, кого могут сократить в 2019 году
Бутина пожаловалась на холод в одиночной камере
США и Китай в январе проведут торговые переговоры в Пекине
Французский пенсионер отправился в путешествие через Атлантику в бочке
Киев заявил о взятии под контроль почти всей «серой зоны» в Донбассе
Пушков объяснил отмену военного положения на Украине
Нефть WTI подорожала более чем на 10%
Болтон посетит Турцию после Нового года
Адвокат опровергла информацию о футбольном матче в СИЗО с участием Кокорина и Мамаева
Трамп: США не могут оставаться мировым полицейским
Трамп заявил, что Ирак останется базой для действий США в Сирии
Составлен рейтинг самых богатых YouTube-блогеров рунета
Украина продлила запрет на въезд мужчинам из России