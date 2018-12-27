Названы ответственные за вынужденную посадку самолета канцлера ФРГ Ангелы Меркель

СЕГОДНЯ 09:33 2018-12-27T09:33:53+03:00

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Проверка управления авиационной безопасности Германии выявила ответственного за инцидент с самолетом канцлера Ангелы Меркель. Ее лайнер Airbus А340 «Кондрад Аденауэр» совершил вынужденную посадку по пути на саммит G20 в Буэнос-Айресе. Причиной стала техническая неисправность воздушного судна.

Ссылаясь на конфиденциальные источники журнал Spiegel сообщает, что ответственность возложена на авиакомпанию Lufthansa. В 2009 году Lufthansa модернизировала лайнер Airbus А340 и проводила его техническое обслуживание. Но после одного из таких мероприятий пилоты и

авиастроительная компания Airbus не были проинформированы о новой цифровой системе связи. Из-за этого экипаж не должным образом отреагировать на возникший в правительственном самолете технический сбой, в результате чего самолету пришлось совершить вынужденную посадку.

Когда Airbus А340 «Конрад Аденауэр» находился в небе над Нидерландами, командир воздушного судна принял решение прервать полет из-за технического дефекта. По предварительным данным, у самолета отказали некоторые элементы электроснабжения.

В итоге правительственный лайнер совершил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту. На земле борт встречали пожарные и экипажи скорой.

Из-за происшествия Ангела Меркель пропустила первый день саммита G20.