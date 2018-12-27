В России могут установить минимальную цену на вино и винные напитки

СЕГОДНЯ 09:45 2018-12-27T09:46:18+03:00

В Союзе виноградарей и виноделов уверены, что стоимость не должна быть выше 180 рублей

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В Росси может появиться минимальная цена на вино и винные напитки. Сейчас этот вопрос прорабатывает Минфин, а компании-производители высказывают свои соображения на данный счет. В Союзе виноградарей и виноделов считают, что минимальная цена за бутылку не должна быть выше 180 рублей.

Это первые попытки ввести минимальный ценовой порог на данную продукцию. Цены на коньяк, водку и игристые вина уже давно регулируются на законодательном уровне.

Если правительство пойдет по аналогичному пути, то стоимость бутылки вина будет на 10–15% меньше минимальной цены на шампанское. Сейчас бутылка шампанского обходится потребителю минимум в 164 рубля, все что стоит дешевле этого порога – контрафакт. Производители игристых вин просят поднять минимальный порог до 202 рублей, исходя из этой цифры, вино может обходиться не менее 170–180 рублей.

Минимальная розничная цена на бутылку водки со следующего года повышается с 205 до 215 рублей, на бренди — с 293 до 307 рублей, коньяк — с 371 до 388 рублей.

Несмотря на установленные пороги, реально потребитель платит за бутылку спиртного больше. По данным «Такском», средняя цена на вина в магазинах по России составляет 370 рублей за бутылку. Тогда как средняя цена на шампанское — 511 рублей, а на водку — 280 рублей, сообщает газета «Известия».