Мария Захарова предложила австрийскому журналисту обратиться в ОБСЕ из-за угроз националистов Украины

СЕГОДНЯ 10:07 2018-12-27T10:11:27+03:00

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова дала совет корреспонденту австрийской телерадиокомпании ORF Кристиану Вершюцу. Журналист опасается за свою жизнь из-за угроз со стороны националистов Украины. Единственный выход из этой ситуации, по мнению российского дипломата, обратиться в ОБСЕ

«Можно ещё написать в ОБСЕ, штаб-квартира которой как раз и находится в Вене», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее издание Kronen Zeitung обратилось к австрийскому правительству и руководству ORF с просьбой оказать влияние на украинские власти.

Кристиан Вершюц заявил, что в стране «действуют военизированные ультранационалистические группы, которые угрожают журналистам, которые критикуют работу правительства Украины».

Угрозы начинают поступать, как только представители СМИ пытаются соблюдать объективность.

«Уже убиты два журналиста, я не хочу быть следующим», — заявил журналист.

Кроме прочего репортер также обращает внимание на то, что его съемочной группе киевские власти отказывают в аккредитации. И это не самая большая преграда, чинимая на Украине журналистам, пишет ФАН.

В свою очередь в Киеве назвали Вершюца «агентом Кремля» после того, как он посетил Крым.