2018-12-27T10:24:38+03:00
В мире

Самолет ВВС Китая без предупреждения пересек опознавательную зону ПВО Южной Кореи

Аналогичный инцидент был зафиксирован 29 октября
Сакина НУРИЕВА
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Самолет ВВС Китая без предупреждения пересек опознавательную зону ПВО Южной КореиСамолет ВВС Китая без предупреждения пересек опознавательную зону ПВО Южной КореиФото: REUTERS
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Китайский военный самолет КНР без предупреждения пересек опознавательную зону ПВО Южной Кореи. Об этом сообщил Комитет начальников штабов Республики Корея.

Судно вошло в опознавательную зону около 10:21 по местному времени (4:21 мск) и покинул ее спустя полчаса. Через полтора часа самолет повторно пересек границу.

В Комитете начштабов отметили, что подобный инцидент произошел также 29 октября.

Других подробностей пока не приводится. Китайская сторона также не прокомментировала свои действия.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что самолеты Военно-воздушных сил КНР пытались помешать полету канадского самолета-разведчика CP-140 Aurora, который патрулировал акваторию рядом с Корейским полуостровом.

Как заявил начальник штаба обороны Канады генерал Джонатан Вэнс, китайские военные самолеты «мешали совершать полеты в этом районе».

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