Самолет ВВС Китая без предупреждения пересек опознавательную зону ПВО Южной Кореи
Китайский военный самолет КНР без предупреждения пересек опознавательную зону ПВО Южной Кореи. Об этом сообщил Комитет начальников штабов Республики Корея.
Судно вошло в опознавательную зону около 10:21 по местному времени (4:21 мск) и покинул ее спустя полчаса. Через полтора часа самолет повторно пересек границу.
В Комитете начштабов отметили, что подобный инцидент произошел также 29 октября.
Других подробностей пока не приводится. Китайская сторона также не прокомментировала свои действия.
Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что самолеты Военно-воздушных сил КНР пытались помешать полету канадского самолета-разведчика CP-140 Aurora, который патрулировал акваторию рядом с Корейским полуостровом.
Как заявил начальник штаба обороны Канады генерал Джонатан Вэнс, китайские военные самолеты «мешали совершать полеты в этом районе».