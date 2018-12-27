Минстрой прогнозирует увеличение тарифов на тепло и воду

СЕГОДНЯ 10:32 2018-12-27T10:32:14+03:00

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В Минстрое прогнозируют увеличение тарифов на тепло и водоснабжение. Это произойдет в том случае если будет принят подготовленный Минэнерго проект о

введении платы за неиспользуемый потребителями резерв электричества.

Инициатива предполагает, что потребители категории "свыше 670 кВт" будут выплачивать неустойку, если не используют всю сетевую мощность. С 2020 года сумма платежа будет составлять 10% от общей стоимости, но при условии, что потребитель израсходовал не менее 60 процентов от объема, а к 2024 году неустойка составит 100 процентов. Это приведет к тому, что люди должны будут специально увеличивать расходы электричества.

По мнению Минстроя, проект постановления некорректен для водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) и теплоснабжения: завышенный объем мощности определяется заявителями не произвольно, а исходя из действующих нормативов. Отказаться от резерва невозможно, так как это может привести к экономическим и экологическим последствиям.

В любом случае, данный проект приведет к приросту тарифов тепловиков и ВКХ, считает Минстрой. В Минэнерго же уверены в обратном: тарифы не вырастут, а у предприятий ЖКХ, как у всех потребителей, есть право отказаться от неиспользуемой мощности, сообщает РИА Новости.

Ранее Минэкономразвития предложило повысить тарифы ЖКХ в 2019 году в два этапа. С 1 января - на 1,7%, а потом с 1 июля - на 2,4%. Обычно тарифы индексируют только один раз в июле и обычно на величину инфляции прошедшего года. В 2017 году рост цен составил всего 2,5%.