2018-12-27T10:47:54+03:00
В мире

В Багдаде вблизи посольства прогремела серия взрывов после визита Трампа

Инцидент произошел после визита президента США Дональда Трампа в Ирак
Сакина НУРИЕВА
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В Багдаде вблизи посольства прогремела серия взрывов после визита ТрампаВ Багдаде вблизи посольства прогремела серия взрывов после визита ТрампаФото: REUTERS
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В четверг в особо охраняемой "зеленой зоне" возле посольства США в иракском Багдаде разорвалось несколько минометных снарядов. Об этом сообщило издание Shafaaq news со ссылкой на местных чиновников.

Известно, что после атаки охранники диппредставительства сделали предупредительные выстрелы. Пока в посольстве не прокомментировали инцидент.

Взрывы произошли после визита президента США Дональда Трампа в Ирак, где он провел встречу с американскими военнослужащими.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 26 декабря президент США Дональд Трамп посетил Ирак и во время своей встречи с американскими военнослужащими он заявил, что не собирается выводить войска из этой ближневосточной страны.

19 декабря глава Белого дома объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он объяснил это тем, что победа над ИГ ("Исламское Государство" - запрещенная в РФ террористическая организация) в арабской республике одержана, поэтому у вооруженных сил США больше нет причин находиться в САР.

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