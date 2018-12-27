В Багдаде вблизи посольства прогремела серия взрывов после визита Трампа

СЕГОДНЯ 10:36 2018-12-27T10:47:54+03:00

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В четверг в особо охраняемой "зеленой зоне" возле посольства США в иракском Багдаде разорвалось несколько минометных снарядов. Об этом сообщило издание Shafaaq news со ссылкой на местных чиновников.

Известно, что после атаки охранники диппредставительства сделали предупредительные выстрелы. Пока в посольстве не прокомментировали инцидент.

Взрывы произошли после визита президента США Дональда Трампа в Ирак, где он провел встречу с американскими военнослужащими.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 26 декабря президент США Дональд Трамп посетил Ирак и во время своей встречи с американскими военнослужащими он заявил, что не собирается выводить войска из этой ближневосточной страны.

19 декабря глава Белого дома объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он объяснил это тем, что победа над ИГ ("Исламское Государство" - запрещенная в РФ террористическая организация) в арабской республике одержана, поэтому у вооруженных сил США больше нет причин находиться в САР.