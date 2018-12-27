2018-12-27T10:45:22+03:00
Происшествия

У входа в храм в Греции взорвалась бомба

Пострадал сторож и сотрудник полиции, который подошел проверить подозрительный предмет
Ася РОМАНЧУК
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Сейчас полицейские ищут преступника, оставившего бомбу у входа в церковьСейчас полицейские ищут преступника, оставившего бомбу у входа в церковьФото: REUTERS
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У входа в храм в центре Афин взорвалась бомба. Взрывное устройство было оставлено в коробке на ступенях церкви Святого Дионисия в районе Колонаки.

ЧП произошло утром 27 декабря. В церкви еще не было прихожан и поэтому удалось обойтись без множества жертв. Тем не менее, пострадавшие есть.

Травмы получил сторож храма и сотрудник полиции,

Страж порядка заметил подозрительную коробку и решил проверить ее. В этом момент взрывное устройство, которое было спрятано внутри, сдетонировало.

Полицейский получил ранения рук и головы. С травмами его доставили в военный госпиталь.

Сейчас на месте происшествия работает полиция. Территория церкви оцеплена, стражи порядка уже приступили к поискам злоумышленника, который оставил опасный предмет, сообщает телеканал «360».

В декабре 2017 года взрыв прогремел в протестантской церкви на юге Пакистана, погибли по меньшей мере восемь человек, еще около 16 пострадали.

По данным главы министерства внутренних дел региона Сарфараза Бугти, террористы-смертники атаковали церковь во время службы, в которой участвовали около 400 человек. Один из боевиков подорвался внутри помещения.

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