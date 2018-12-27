2018-12-27T11:16:38+03:00
Общество

Стало известно, на какие товары россияне потратили больше всего денег в 2018 году

Первое место среди предпочтений граждан занял телевизор Xiaomi Mi TV 4A
Сакина НУРИЕВА
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Стало известно, на какие товары россияне потратили больше всего денег в 2018 годуСтало известно, на какие товары россияне потратили больше всего денег в 2018 годуФото: REUTERS
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Российский маркетплейс товаров из Китая Pandao, принадлежащий Mail.Ru Group, подвел итоги 2018 года и выяснил, на что пользователи потратили больше всего денег, а также определил самые популярные среди россиян гаджеты.

Чаще всего пользователи искали продукцию Apple, при этом продукцию китайской компания Xiaomi на Pandao покупали в полтора раза чаще. В связи с этим можно сделать вывод, что россиян все еще привлекают товары американской компании, но выбирают они чаще всего другие бренды.

Наибольший интерес в уходящем году россияне проявили к смартфонам Xiaomi Redmi 5A и Xiaomi Redmi 6A, iPhone 7 и iPhone 7 Plus, и Honor 9 Lite.

В категории фитнес-браслетов лидером продаж стал Xiaomi Mi Band 3.

Также пользователи обратили свое внимание на робот-пылесос Xiaomi Mi Robot и телевизор Xiaomi Mi TV 4A; активнее всего их приобретали в последние месяцы уходящего года.

Как отмечает Pandao, в 2018 году сумма самой крупной единоразовой покупки составила 228 тысяч рублей, а наибольшая сумма всех покупок за год одного пользователя достигла отметки в 2,5 млн рублей.

Большее предпочтение товарам из Китая отдали жители Москвы и Санкт-Петербурга. Также в топ-5 по затратам вошли Самара, Екатеринбург и Краснодар.

Больше всего средств пользователи Pandao потратили на упомянутый уже телевизор Xiaomi Mi TV 4A. По итогам года рейтинг самых популярных категорий (по совокупной сумме покупок) возглавили смартфоны.

Пики продаж на Pandao были зафиксированы во время распродаж – 11 ноября, в «черную пятницу» и киберпонедельник, а также в дни «Хорошопа» – 9 февраля и 26 октября.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказал, сколько денег россияне тратят на новогодние подарки для своих детей.

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