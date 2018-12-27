2018-12-27T11:40:55+03:00
Происшествия

На станции метро "Теплый стан" в Москве спасли женщину, упавшую на рельсы

Пассажирка рассказала, что не знает причин падения [видео]
Сакина НУРИЕВА
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На станции метро "Теплый стан" в Москве спасли женщину, упавшую на рельсыНа станции метро "Теплый стан" в Москве спасли женщину, упавшую на рельсыФото: Михаил ФРОЛОВ
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В четверг, 27 декабря утром на станции "Теплый стан" московского метрополитена были увеличены интервалы в движении поездов. Позже появилась информация о том, что на рельсы упала женщина. Один из пассажиров спустился к платформе и помог ей выбраться.

Женщина упала на рельсы в московском метро.

Женщина сильно испугалась и рассказала, что не поняла, как произошло падение.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что на Калужско-Рижской линии метро москвоского метрополитена 27 декабря произошел сбой в движении.

В столичной подземке подтвердили, что задержки поизошли из-за инцидента с пассажиром на одной из станций.

Первого декабря во время обхода станции «Лубянка» сотрудник полиции на метрополитене обнаружил сидящую на лавочке раненую женщину.

Как оказалось, за пределами метро неизвестный мужчина нанес пассажирке многочисленные удары ножом.

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