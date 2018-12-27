Глава МЧС назвал регионы, где чаще всего происходят стихийные бедствия
27 декабря свой профессиональный праздник отмечают российские спасатели. Глава государства уже поздравил сотрудников МЧС и пожелал им успехов.
Работа спасателя - это тяжелый труд, они оказываются в самых горячих местах страны.
Глава МЧС России Евгений Зиничев назвал регионы РФ, больше других подверженные стихийным бедствиям.
- Традиционно это Якутия, где летом лесные пожары, весной – паводки. Это Дальний Восток, Забайкалье, Алтайский край, Кавказ. Это те регионы, которые подвержены стихии, - цитирует слова главного российского спасателя РИА Новости.
Сегодня новейшие технологии помогают предвидеть наступление опасных событий, своевременно предупреждать жителей о надвигающейся опасности.
На службе у МЧС система космического мониторинга, которая позволяет просчитывать точки возможного удара стихии.
Например, о наводнении на Дальнем Востоке знали за пять дней и успели предупредить жителей. Люди успели собрать урожай, а сотрудники МЧС вывезти его и спасти многие домовладения.