Глава МЧС назвал регионы, где чаще всего происходят стихийные бедствия

СЕГОДНЯ 11:44 2018-12-27T11:44:11+03:00

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27 декабря свой профессиональный праздник отмечают российские спасатели. Глава государства уже поздравил сотрудников МЧС и пожелал им успехов.

Работа спасателя - это тяжелый труд, они оказываются в самых горячих местах страны.

Глава МЧС России Евгений Зиничев назвал регионы РФ, больше других подверженные стихийным бедствиям.

- Традиционно это Якутия, где летом лесные пожары, весной – паводки. Это Дальний Восток, Забайкалье, Алтайский край, Кавказ. Это те регионы, которые подвержены стихии, - цитирует слова главного российского спасателя РИА Новости.

Сегодня новейшие технологии помогают предвидеть наступление опасных событий, своевременно предупреждать жителей о надвигающейся опасности.

На службе у МЧС система космического мониторинга, которая позволяет просчитывать точки возможного удара стихии.

Например, о наводнении на Дальнем Востоке знали за пять дней и успели предупредить жителей. Люди успели собрать урожай, а сотрудники МЧС вывезти его и спасти многие домовладения.