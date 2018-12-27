Названа пятерка самых популярных в России смартфонов

СЕГОДНЯ 11:48 2018-12-27T11:48:30+03:00

Китайский Huawei стал лидером у россиян в 2018 году

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Эксперты составили рейтинг самых популярных у россиян смартфонов текущего года. Оказалось, что самой востребованной моделью в 2018 году стал Huawei Mate 20 Pro.

Стоит отметить, что этот китайский телефон обладает уникальными фотовозможностями. В этом аппарате производитель соединил сразу три камеры, к которым прилагаются три объектива на все случаи жизни. Кроме того техника работает на базе новейшего процессора Kirin.

На втором месте рейтинга расположился бюджетный вариант от Apple - iPhone XR. В числе его преимуществ пользователи назвали хорошие характеристики, приемлемую цену и отличный дизайн.

Третье место рейтинга досталось Samsung Galaxy Note 9. Этот смартфон отличается набором уникальных функций, которых нет в других телефонах этой линейки. В частности, это возможность аписывать что-то от руки, делать наброски или работать с формулами. Другие плюсы – это крутая камера, стереодинамики и емкая батарея, пишет сайт телеканала «Звезда».

Замыкают топ лидеров Meizu 16 и Sony Xperia XZ3. Оба смартфона отличаются приятным дизайном и солидной «начинкой», передает телеканал «360».