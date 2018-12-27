Президент Украины задекларировал 20 млн долларов дивидендов от Rothschild Trust
Украинский лидер привел данные Единого реестра деклараций лиц
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Президент Украины Петр Порошенко задекларировал 556,7 миллионов гривен (около 20 миллионов долларов) дивидендов от компании Rothschild Trust. Об этом говорят данные Единого реестра деклараций лиц.
В частности, украинский лидер заявил о 556 742 460 гривен дивидендов от Rothschild Trust Schweiz AG (Швейцария), под руководством которой находится кондитерская корпорация Roshen, принадлежащая Порошенко.
Отметим, Roshen — один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий, которая выпускает 450 тысяч тонн продукции в год. Компания принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.