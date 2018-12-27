В Минтруде опровергли информацию о массовых увольнениях

СЕГОДНЯ 12:52 2018-12-27T12:52:40+03:00

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В Минтруде опровергли информация о предстоящих массовых увольнениях. Новость про сокращения в 2019 году появилась 27 декабря и оказалась недостоверной.

- Сейчас ситуация на рынке труда стабильная. Резкого роста безработицы не ожидается. Кроме того, не соответствует действительности информация о попадающих под сокращение профессий в 2019 году. В Минтруде отслеживают риски высвобождения не по профессиям, а по отраслям, сообщили в пресс-службе ведомства.

О закону работник должен быть уведомлен за два месяца до даты расторжения договора, а работодатель уведомляет о планируемом сокращении службу занятости.

На конец ноября в органах службы занятости числится 661 тысяча безработных, что на 9,7 % меньше по сравнению с ноябрем 2017 года. На 1 декабря число безработных составляет 0,9 % от численности экономически активного населения, годом раньше этот показатель был на уровне одного процента.

Накануне сообщалось, что в аналитической записке министерства труда и социальной защиты РФ, которую ведомство представило в правительственную комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, наибольшему риску подвержены сотрудники банковской и финансовой сферы: их число в ближайшее время может сократиться на 30,5 тысячи.