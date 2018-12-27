Путин: власти РФ продолжат поддержку волонтерства

СЕГОДНЯ 13:05 2018-12-27T13:13:12+03:00

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Президент России Владимир Путин заявил, что правительство продолжит поддерживать волонтерство вне зависимости от дат календаря. Об этом он сообщил на заседании Государственного совета.

"Безусловно, поддержка волонтерства не ограничивается формальными календарными сроками, и как уже говорил, она обязательно будет продолжена. Правительство, кстати говоря, подготовило, уже разработало концепцию развития добровольчества, волонтерства до 2025 года", - сказал российский лидер.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказал об итогах года добровольца в России. В уходящем году волонтеров стало в два раза больше, в дальнейшем правительство намерено выделить на поддержку добрых дел 7,4 миллиарда рублей.

Зампред Правительства по социальной сфере Татьяна Голикова сообщила, что в настоящее время в стране создается инфраструктура поддержки добровольчества, также в регионах уже действуют 50 ресурсных центров поддержки добровольчества, еще 10 - готовятся к открытию.