СЕГОДНЯ 14:07 2018-12-27T14:09:03+03:00

МИД предупредил россиян о новом цунами в Индонезии Фото: REUTERS

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Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России (ДСКЦ) призвал россиян быть осторожными во время нахождения в Индонезии из-за возможной повторной атаки цунами на остров.

"Индонезия – 27 декабря – усиление активности вулкана Анак-Кракатау в Зондском проливе; введена бесполетная зона радиусом 5 км; изменены маршруты авиарейсов; угроза повторного цунами", - говорится в сообщении департамента в Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в сентябре этого года в Индонезии произошли крупные землетрясение и цунами, в результате которого погибли 832 человека.

22 декабря, между островами Суматра и Ява возникла сильная волна, которая образовалась из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау. Жертвами инцидента стали не менее 62 человек, еще около 584 пострадали.

Позже еще одно мощное цунами обрушилось на прибрежные районы Зондского пролива.