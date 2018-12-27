МИД предупредил россиян о новом цунами в Индонезии
Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России (ДСКЦ) призвал россиян быть осторожными во время нахождения в Индонезии из-за возможной повторной атаки цунами на остров.
"Индонезия – 27 декабря – усиление активности вулкана Анак-Кракатау в Зондском проливе; введена бесполетная зона радиусом 5 км; изменены маршруты авиарейсов; угроза повторного цунами", - говорится в сообщении департамента в Twitter.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в сентябре этого года в Индонезии произошли крупные землетрясение и цунами, в результате которого погибли 832 человека.
22 декабря, между островами Суматра и Ява возникла сильная волна, которая образовалась из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау. Жертвами инцидента стали не менее 62 человек, еще около 584 пострадали.
Позже еще одно мощное цунами обрушилось на прибрежные районы Зондского пролива.