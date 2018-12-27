Журнал Forbes назвал самых переоцененных актеров Голливуда

СЕГОДНЯ 14:21 2018-12-27T14:21:53+03:00

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Американский журнал Forbes составил рейтинг самых переоцененных актеров Голливуда.

Первое место занял актер Мэттью Макконахи, звезда фильмов "Даласский клуб покупателей", "Интерстеллар" и "Темная башня". К слову, с одного заплаченного актеру доллара за роль в фильме "Темная башня" режиссеры киноленты получили всего один доллар и один цент.

Рейтинг составлялся "операционной" прибыли за три последних "значительных" фильма с участием того или иного актера. Этот показатель киноленты с участием актера или актрисы делился на сумму его или ее гонорара.

При составлении "антирейтинга" рассматривались фильмы, вышедшие в прокат до 1 июня 2018 года в более чем в двух тысячах кинотеатрах мира.

Итак, десятка "худших" по мнению Forbes выглядит так:

1) Мэттью Макконахи

2) Кристиан Бейл

3) Мэтт Деймон

4) Мелисса Маккарти

5) Риз Уизерспун

6) Дженнифер Лоуренс

7) Шарлиз Терон

8) Том Круз

9) Том Хэнкс

10) Бен Аффлек

Журнал решил подготовить и рейтинг тех актеров и актрис, которые на данный момент являются самыми окупаемыми в Голливуде. Первые два места заняли актеры, игравшие в течение последних нескольких лет в "супергеройских" фильмах. Это актеры Джереми Реннер и Марк Руффало, звезды киноленты "Мстители". Бронзу в рейтинге "окупаемых" взяла актриса Эми Адамс.

Рейтинг "окупаемых" актеров Голливуда выглядит следующим образом:

1)Джереми Реннер

2) Марк Руффало

3) Эми Адамс

4) Галь Гадот

5) Крис Эванс

6) Крис Хемсворт

7) Скарлетт Йоханссон

8) Роберт Дауни-младший

9) Джулия Робертс

10) Райан Рейнольдс

К слову, актриса Скарлетт Йоханссон, актеры Роберт Дауни-младший и райан Рейнольдс также в течение нескольки лет снимались в "супергеройских" боевиках ("Железный человек", "Мстители" и "Дэдпул").