Ученые рассказали, какие люди чаще всего становятся лунатиками

СЕГОДНЯ 14:14 2018-12-27T14:14:59+03:00

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Канадские ученые из университета Макгилла в Монреале установили, какие люди чаще всего страдают от лунатизма. По данным специалистов, больше всего шансов столкнуться с тяжелыми формами этого недуга у людей с тревожными расстройствами. Эксперты отмечают, что в группе риска находятся люди, принимающие антидепрессанты, а также страдающие «афганским синдромом».

Доктор Рональд Постума отмечает, что существуют два вида сна: медленный и быстрый. И если во время медленного сна человек отдыхает и восстанавливает силы, то во время быстрого человек видит сны. Если человек страдает от лунатизма то именно во время фазы быстрого сна он начинает совершать наяву действия, которые он производит во сне. Такие люди могут быть опасны для окружающих, пишет ФАН.

Ученые отмечают, что в из исследовании приняли участие около 30 тысяч пожилых добровольцев. Около тысячи из них страдали лунатизмом. При этом ученым удалось установить, что большая часть лунатиков принимали антидепрессанты, и имели различные тревожные расстройства, пишет сайт argumenti.ru.