СЕГОДНЯ 14:20 2018-12-27T14:29:51+03:00

На Украине расширили список запрещенных к ввозу российских товаров Фото: REUTERS

В перечень вошли продукты из крахмала и глюкозы

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Кабинет министров Украины на заседании правительства дополнил список российских товаров, запрещенных к ввозу на территорию страны.

В перечень вошли кукурузный крахмал, глюкоза и сироп из глюкозы, мальтодекстрин и сироп из мальтодекстрина.

Отметим, 18 декабря правительство Украины продлило действие эмбарго на ввоз продовольственных товаров из РФ до 2020 года. Всего в списке числилось 30 видов товаров. К ним относились хлебобулочные, мучные кондитерские изделия, шоколадные конфеты, мясо, рыба, кофе, чай черный, продукты детского питания, сигареты с фильтром, пиво, водка, а также ряд других товаров.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что Совет национальной безопасности и обороны в ходе заседания с президентом Украины Петром Порошенко принял решение об утверждении новых санкций против России.