Ломовицкий продлил контракт с московским "Спартаком"
19-летний футболист продолжит выступления в команде
Александр Ломовицкий. Фото: ФК "Спартак" (Москва).
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В четверг, 27 декабря, было официально объявлено о том, что контракт с московским "Спартаком" продлевает 20-летний игрок Александр Ломовицкий. Он стал выступать за основу "красно-белых" с этого сезона и проявил себя неплохо в целом ряде матчей.
- Мы желаем Александру продолжать прогрессировать и как можно чаще побеждать вместе со «Спартаком»! - гласит сообщение в официальном клубном твиттере "Спартака".
За основной состав "Спартака" футболист сыграл 9 матчей.