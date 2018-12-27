Ломовицкий продлил контракт с московским "Спартаком"

СЕГОДНЯ 14:32 2018-12-27T14:32:07+03:00

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В четверг, 27 декабря, было официально объявлено о том, что контракт с московским "Спартаком" продлевает 20-летний игрок Александр Ломовицкий. Он стал выступать за основу "красно-белых" с этого сезона и проявил себя неплохо в целом ряде матчей.

- Мы желаем Александру продолжать прогрессировать и как можно чаще побеждать вместе со «Спартаком»! - гласит сообщение в официальном клубном твиттере "Спартака".

За основной состав "Спартака" футболист сыграл 9 матчей.