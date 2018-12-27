2018-12-27T14:43:57+03:00
Звезды

Баста пригласит на концерт девушку, открытку которой выбрал на елке

Российскому музыканту понравилась новогодняя открытка с желанием от своей поклонницы
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Репер Баста пригласит на свой концерт девушку, которая украсила елку в КремлеРепер Баста пригласит на свой концерт девушку, которая украсила елку в КремлеФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Известный российский репер Баста (Василий Вакуленко) заявил, что пригласит на свой концерт 18-летнюю девушку, открытку с желанием которой снял с новогодней елки в Кремле.

В Малахитовом фойе и Александровском зале в Кремле установили две елки. Новогодних красавиц украшали обычные россияне игрушками и открытками со своими самыми заветными желаниями.

Первую елку назвали "федеральной", так как желания предлагается исполнить федеральным чиновникам и министрам. Вторая елка называется "региональной". Желания россиян предлагается исполнить главам российских регионов.

Так, на одной из елок висела новогодняя открытка от 18-летней Маргариты из Костромской области. Девушка написала, что хотела бы побывать на концерте Басты, пишет "РИА-Новости".

- Конечно, я приглашу Маргариту на концерт, в Москве он будет в апреле. Но мне нужен ее телефон или телефон ее родственников, - прокомментировал музыкант.

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