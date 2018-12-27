2018-12-27T14:56:31+03:00
В мире

В Германии предложили принимать на службу в армию граждан других стран ЕС

Восточноевропейские страны "отреагировали сдержанно" на предложение немецких политиков
Сакина НУРИЕВА
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Восточноевропейские страны "отреагировали сдержанно" на предложение немецких политиковВосточноевропейские страны "отреагировали сдержанно" на предложение немецких политиковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Власти Германии рассматривают возможность привлекать граждан других стран Европейского Союза для прохождения службы в немецкой армии. Об этом сообщил генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн.

"Мы здесь говорим, например, о медиках или о IT-специалистах", - приводит его слова газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как указали в издании, восточноевропейские страны "отреагировали сдержанно" на предложение Берлина.

Тем не менее, уполномоченный бундестага по делам военнослужащих Ханс-Петер Бартельс отметил, что в настоящее время в армии Германии служат "много солдат с иностранными корнями и двойным гражданством".

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре президент Франции Эммануэль Макрон высказался за создание единой армии для Европейского Союза. В этом его также поддержала и канцлер Германии Ангела Меркель.

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