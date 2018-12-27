2018-12-27T15:06:47+03:00
Политика

На Украине стало законным переименование Украинской православной церкви

Закон вступил в действие
Ася РОМАНЧУК
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На Украине стало законным переименование Украинской православной церквиНа Украине стало законным переименование Украинской православной церквиФото: REUTERS
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На Украине вступил в действие закон, который регламентирует переименование канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Соответствующий документ был опубликован в официальном издании Верховной рады «Голос Украины».

Сам законопроект был принят чуть раньше, 20 декабря украинский парламент поддержал идею о том, что УПЦ должна указать в своём названии принадлежность к «государству-агрессору». Спустя сутки документ был пописан главной государства Петро Порошенко.

В Украинской православной церкви отметили, что новый закон принят для того, что заставить духовенство перейти в новую церковь Украины.

15 декабря в Киеве прошел так называемый "объединительный собор", по итогам которого была создана "новая церковь" и избран ее глава - Епифаний Думенко. Каноническая УПЦ от участия в мероприятии отказалась. Российская православная церковь назвала его раскольническим

Ранее представители так называемой автокефальной поместной православной церкви Украины, которая образовалась в результате объединения двух раскольнических движений, пытались заказать точную копию посоха первого митрополита Киевского и всея Руси святителя Петра. Причем выполнить эту работу они предложили московским ювелирам.

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